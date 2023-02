Autobacs accompagne les clients des voitures dites « classiques »

Le kilométrage réalisé statistiquement sur un véhicule ancien avoisine les 1 000 kilomètres en moyenne parcourus par an. Des trajets souvent entrecoupés de longues périodes d’immobilisation nécessitant un entretien particulier ainsi que des produits adaptés à cet usage spécifique d’une automobile. Aussi, pour garder ces véhicules d’un autre temps en bon état d’usage, les centres Autobacs proposent une large sélection de produits faits pour les voitures dites « classiques ».

C’est le cas de l’offre de pneus d’origine Vredestein qui propose une offre dédiée aux anciennes comme le modèle Sprint Classic qui s’accorde très bien à leur esthétique et participe à leur mise en valeur. Dans les allées des magasins, les huiles occupent également une place de choix avec la disponibilité d’une gamme de lubrifiants Motul et notamment les huiles 20W50 et SAE50 prescrites pour les mécaniques fabriqués entre 1950 et 1970. Des produits qui répondent aux normes de l’époque tout en bénéficiant des progrès technologiques accomplis depuis.

Difficile de parler d’entretien de voitures anciennes sans aborder l’énergie nécessaire pour les mettre en route et donc de la batterie. Là aussi Autobacs dispose à son catalogue d’une offre adaptée avec les chargeurs de batteries Ring et les incontournables batteries Bosch « Classic » qui concilient un design vintage à la technologie moderne en vigueur aujourd’hui.