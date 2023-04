Autobacs assure un service de reproduction de clés

Dans le cadre de cette association, Silca souhaite proposer aux clients de l’enseigne de centre-autos son expérience et sa parfaite maitrise en ce qui concerne la fabrication, la reproduction, la duplication, la programmation de tous les moyens d’accès et de sécurité appliqués aujourd’hui en automobile. Pour cela, le spécialiste confie à Autobacs une solution permettant de proposer aux automobilistes un plan B à celui que seuls les constructeurs proposent aujourd’hui. Une solution qui va permettre aux centre-autos d’afficher des tarifs nettement plus raisonnables que ceux pratiqués dans les réseaux de marque et surtout une réactivité en termes de délais de prestation bien plus efficace.