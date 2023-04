Autobacs enrichit sa gamme de produits anti-pluie

Avec l'objectif de permettre aux automobilistes de disposer d'une visibilité optimale malgré le brouillard et les pluies printanières, Autobacs étoffe sa sélection de produits anti-pluie. Parmi les nouveautés, les centres proposent un film anti-pluie dédié à l'application sur les miroirs de rétroviseurs. Le pare-brise n'est pas en reste avec le déperlant anti-pluie qui forme une couche hydrofuge invisible (qui disperse la pluie, le grésil et la neige, ou encore du givre, du sel et de la boue) et le traitement anti-buée, tous deux de la marque Rain X.

Enfin, les centres Autobacs proposent désormais le spray protecteur Super Repel en format de 100 ml. Ce dernier forme un film protecteur sur la carrosserie avec un effet déperlant et résistant à l'eau. Il s'utilise après le lavage du véhicule, en le pulvérisant uniformément sur la surface du véhicule puis en l'essuyant à l'aide d'un chiffon microfibre. Avec une efficacité de deux mois, le spray permet également d'arrêter tout ce qui pourrait adhérer à la carrosserie.