Autobacs lance la vidange des transmissions automatiques

Les statistiques de ventes de véhicules laissent clairement apparaître l’engouement croissant des automobilistes pour les véhicules équipés d’une transmission automatique. La tendance est bien là avec son potentiel de maintenance à assurer. En effet, indispensable au bon fonctionnement et aux performances exigées de la transmission automatique, l’huile qu’elle contient doit être remplacée régulièrement. Il y va des performances bien sûr, mais aussi de la longévité de cet organe très coûteux. Loin de se pratiquer comme une simple vidange, le remplacement de l’huile de transmission automatique doit obéir à plusieurs règles que seule la compétence de l’opérateur qui intervient et un matériel adapté peuvent permettre.

C’est cette compétence et cet équipement qu’Autobacs met désormais au service des automobilistes dans ses centres pour réaliser la maintenance et plus particulièrement le remplacement de l’huile de transmission automatique.

Compte tenu de la complexité de cette intervention et de la rigueur qu’elle exige pour être réalisée, l’enseigne la propose à travers un forfait main-d’oeuvre facturé à partir de 79 € TTC de l’heure auquel il faudra rajouter l’huile spécifique à chaque type de transmission. Pour exemple, cette maintenance sur une Volkswagen Passat revient à 247,46 euros TTC.