Autobacs lance son Academy pour créer un vivier de personnel qualifié

S’appuyant sur les rapports de l’ANFA sur les besoins en emploi des entreprises de la branche des services de l’automobile, Autobacs met en exergue des tensions sur le marché du travail du secteur depuis le milieu des années 2010. Or, « aujourd’hui, il est primordial de continuer à former les salariés de demain, notamment via l’alternance, afin de faciliter le recrutement de personnel qualifié, en période de crise mais aussi lors d’une future reprise économique », souligne un porte-parole de l’enseigne. C’est dans cette optique qu’Autobacs vient de créer le programme « Autobacs Academy », en partenariat avec Auto Consultant, le Pôle Emploi de la région Île-de-France et le centre de formation AFPA de Saint-Ouen-l'Aumône (95).

L'accent est porté sur l'alternance

Ce programme a pour objectif de former des personnes en réorientation professionnelle souhaitant acquérir la qualification de technicien automobile. Les candidats suivront une formation en alternance répartie entre l'étude de la théorie au centre AFPA de St-Ouen-l'Aumône et l’apprentissage de la pratique au sein des ateliers Autobacs avec des formateurs de l’enseigne. « Chaque candidat sera accueilli et formé dans le centre Autobacs qu’il aura sélectionné. A l’issue de leur période de formation, chacun se verra proposer un CDD de 6 mois qui pourra être transformé en CDI chez Autobacs », détaille encore un communiqué tout en précisant que les premières sessions de recrutement ont attiré une dizaine de candidats.

A lire aussi : Autobacs promeut ses services en atelier