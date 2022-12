Autobacs noue un partenariat avec Rev Mobilities

En signant un partenariat avec Rev Mobilities, Autobacs devient la première enseigne de centres auto en France à proposer le rétrofit parmi ses prestations. « Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir proposer un service unique à nos clients. Depuis notre création, nous avons toujours cherché à proposer les meilleures innovations technologiques et à être précurseur dans notre domaine. Grâce à notre partenariat avec Rev Mobilities, nous pouvons désormais élargir notre portefeuille de prestations atelier », commente Kar Wai Lau, président d’Autobacs France. De plus, cet accord prévoit l'aménagement d'un espace dédié à la conversion des véhicules au sein de l'atelier Autobacs de Rosny-sous-Bois dès le printemps 2023. Une équipe de techniciens de l'enseigne sera également formée à la procédure de la conversion, et recevra une habilitation délivrée par Utac.

Les véhicules seront issus de la plateforme de commande de Rev Mobilities, mais les automobilistes pourront aussi solliciter les équipes Autobacs directement . « Après avoir créé la filière du Rétrofit en France, je suis particulièrement heureux que Rev Mobilities signe son 1er partenariat d’installateur agréé avec Autobacs, l’acteur mondial de la réparation automobile. Ensemble, dans les 10 centres autos en Île de France du groupe et grâce à la qualité de leurs équipes, nous pourrons rétrofiter jusqu’à 2 000 rétrofits Revde véhicules pour les particuliers et professionnels et assurer le SAV, au plus près d’eux », conclut Arnaud Pigounides, président de Rev Mobilities.