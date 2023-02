Autobacs présente sa feuille de route pour 2023

En ce début d'année, l’entité française d’Autobacs, leader mondial du centre-auto, présente sa feuille de route pour 2023 avec de nouveaux produits et services pour accompagner au plus près les nouvelles tendances en termes de mobilités.

Comme annoncé en fin d’année dernière, l’enseigne japonaise souhaite développer de nouveaux services en atelier et de nouvelles prestations comme le rétrofit. Cette prestation particulière, bien en marge de la traditionnelle activité de maintenance et de réparation pratiquée dans les centres-autos, débutera dans l’atelier de Rosny-sous-Bois (93) avec l’aménagement d’un espace dédié à la conversion des véhicules thermiques à l’électrique. Une équipe de techniciens d’Autobacs sera formée aux modes opératoires de ce type de conversion. Une habilitation sera délivrée par l’UTAC, l’organisme désigné par arrêté ministériel pour valider la conformité de la transformation proposée au cahier des charges de l’arrêté et garantir la sécurité des utilisateurs.

Pour ces véhicules transformés mais également ceux d’origine utilisant l’énergie électrique pour se mouvoir, Autobacs devrait développer, pour la fin de l’année, une offre de bornes de recharge à usage domestique pour les particuliers.

Aussi, l’enseigne va compléter l’offre sous sa marque de distributeur lancée en 2018. Après une famille d’huile moteur puis une gamme complète de balais d’essuie-glace, les ampoules vont rejoindre les étagères des produits « maison » au premier semestre. Autobacs compte bien poursuivre le renouvellement de ses propres gammes de produits pour pouvoir les proposer au prix le plus juste. L’enseigne ne compte pas s’arrêter là dans sa lutte contre l’inflation…