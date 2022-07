Autobacs propose la reproduction des clés d’automobiles

Pour solutionner la problématique de réfection des clés d’automobiles qui impose de s’adresser au réseau du constructeur de son véhicule avec ce que cela suppose en termes de coût et de délais d’exécution, Autobacs a souhaité intégrer cette prestation à son catalogue. Et parce qu’il s’agit d’une intervention particulière nécessitant un équipement spécifique, l’enseigne de centres autos s’est rapproché de la société Silca, leader de ce marché et acteur incontesté de cette spécialité.

Pour couvrir de la façon la plus exhaustive possible sa spécialité, Silca dispose à son catalogue de l’ensemble de l’équipement (machine, outils) mais aussi consommables. Qu’ils soient purement mécaniques comme une simple ébauche de clé ou électroniques à travers un transpondeur, une clé à télécommande ou un badge d’accès sans contact, le spécialiste fournit tout le nécessaire à cette activité que relaie Autobacs dans l’ensemble de ses centres.

Pour ce qui est de la taille de la clé, une machine à commande numérique d’origine Silca peut assurer aussi bien la duplication d’un modèle fourni par le client que la réalisation d’une clé selon le code propriétaire du constructeur. En dehors de la réfection d’une « simple » clé et pour faire face aux nouvelles technologies déployées par les constructeurs pour lutter contre le vol, le spécialiste assure être parfaitement opérationnel sur le clonage d’une clé à transpondeur, la programmation d’une clé à télécommande de condamnation ou la codification d’un badge d’accès sans contact.

En proposant cette prestation à ses clients, Autobacs avec l’appui de Silca, souhaite démocratiser l’idée que la reproduction de clés ou autres moyens d’accès puisse se faire et pas uniquement chez le constructeur.