Autobacs récompense la fidélité de ses clients

Depuis de nombreuses années, les centres Autobacs proposent à leurs clients un programme de fidélité gratuit et sans engagement qui soutient leur pouvoir d’achat. Aujourd’hui l’enseigne souhaite matérialiser cet engagement en lançant une carte de fidélité baptisée « My Autobacs » ouvrant à des offres inédites de bienvenue.

Disponible sur simple demande à la réception des ateliers ou à la caisse du magasin, la carte de fidélité « My Autobacs » est gratuite et sans engagement.

Pour chaque achat dans l’un des dix centres de l’enseigne et sur présentation de cette carte, le client cumule des points dans sa cagnotte qui seront convertis en bons d’achat deux fois par an. Chaque euro dépensé donne droit à 1 point de fidélité. Le cumul des points permettant d’atteindre des paliers avec un bon d’achat de plus en plus attractif.

(100 points = 1 bon d'achat de 3 € - 300 points = 1 bon d'achat de 10 € - 500 points = 1 bon d'achat de 20 € - 1000 points = 1 bon d’achat de 50€). Le dispositif permet de cumuler des points aussi bien en libre-service qu’en atelier, sur n’importe laquelle des prestations proposées.

Autobacs ouvrira ponctuellement des offres exclusives pour ses fidèles clients qui viendront s’ajouter aux nombreuses promotions proposées tout au long de l’année.