Autobacs s'intéresse aux anciennes

Selon la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), les véhicules de collection représenteraient 2,5 % du parc roulant dans l’Hexagone, soit environ 100 000 véhicules. Selon cette même source les propriétaires de ces véhicules rouleraient en moyenne 1 000 km par an et dépenseraient en moyenne 3 000 euros/an pour les entretenir. Des chiffres qui ont suffi à Autobacs pour tenter l’expérience de développer une gamme de produits spécifiques et adaptées à ce parc de voitures. D’autant que ces véhicules se déplacent épisodiquement avec de longues périodes d’immobilisation qui, on le sait, mettent à rude épreuve pneumatiques et batteries pour ne citer qu’eux.

Les centres-autos de la marque proposent une large gamme de produits comme les pneus Vredestein qui sont spécialement conçus pour les passionnées sensibles aux détails et à l’image du « Sprint Classic ». Dans les rayons de l’enseigne japonaise, les batteries Bosch pour véhicules anciens sont également disponibles. Avec un design rétro mais intégrant une technologie moderne, la batterie classique Bosch revendique une puissance de démarrage améliorée de près de 70 %. Les lubrifiants Motul sont également référencés avec une large gamme de produits parfaitement adaptée aux moteurs et boîtes de vitesses construits avant 1970.

Les produits cosmétiques sont aussi très prisés par les propriétaires d’anciennes qui n’hésitent pas à les utiliser avant et après les rares sorties. Aussi, là encore, Autobacs a fait appel à deux acteurs majeurs de ce marché que sont Meguiar’s et Belgom. Une large offre de références de ces deux marques est présente dans les linéaires pour redonner du lustre à l’intérieur comme à l’extérieur à ces véhicules d’exception.