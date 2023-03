Autobacs se développe dans l’équipement avec Autobest

Autobacs souhaite se développer dans le vente d’équipements de garage vers les semi-professionnels de la maintenance automobile mais aussi vers les professionnels. L’enseigne de centres auto étoffe son catalogue qui intègre désormais la marque Autobest, filiale du groupe Rondy basée à Aurec-Sur-Loire. Le grossiste, qui a exposé au dernier salon Equip Auto, revendique près d’un millier de références de produits et collabore déjà avec de nombreuses enseignes automobiles dont Carter-Cash, Auto Leclerc et Roady.

Parmi les nouveautés annoncées par Autobacs, citons une presse hydraulique disponible en deux versions : 12 et 20 tonnes, respectivement au prix de 139,95 € TTC et de 189,95 € TTC. Autre nouveauté : le déplace voiture qui permet de monter et descendre un véhicule par un dispositif mécanique à crémaillère. Grâce à lui, il devient possible de le soulever et le déplacer à la main. Il est disponible à 99,95 € TTC.

Autobacs propose de même une colonne de levage mobile à 325, 95 € TTC. Sa plaque de levage permet de lever et déplacer une charge de 810 kg. Enfin, l’enseigne japonaise propose également un support moteur en L roulant 450 kg qui permet de maintenir et d’intervenir facilement sur le moteur une fois celui-ci enlevé de son emplacement. Ce dernier est disponible à 85,95 € TTC.