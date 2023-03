Autobiz : des solutions VO actuellement très prisées

À l’image de l’accord paneuropéen conclu avec smart et du contrat signé avec Spoticar sur le rachat cash, Autobiz est très sollicité sur un marché des voitures d’occasion. Son directeur général Emmanuel Labi fait le point sur une activité dense et variée.

Sur un marché français qui se tend, le manque de matériel récent faisant partie du panorama, et avec des prix qui se stabilisent après un fort effet haussier, Autobiz, sous le pavillon du groupe Stellantis, est sollicité sur de nombreux points. « Dans le cadre des labels, l’amélioration de la performance commerciale passe par l’utilisation de la data et nous avons un produit dédié qui a déjà séduit huit constructeurs en Europe. Nous offrons un réel monitoring des réseaux et tous les jours, nous reconstituons les stocks de nos partenaires tout en suivant des KPI très précis, stock dormant, pricing power, etc. », explique Emmanuel Labi. Et de poursuivre : « On nous demande beaucoup d’efforts sur le pricing, qui doit être surveillé comme le lait sur le feu quand le marché est caractérisé par son dynamisme et sa concurrence féroce ».

Emmanuel Labi, directeur général d'Autobiz.

De l’importance de s’astreindre à la discipline du pricing dynamique

Un pricing dynamique qui implique bien souvent de rappeler les fondamentaux aux partenaires, l’envoi d’une liste d’actions correctives étant un rituel du lundi. Par exemple, pourquoi une voiture de tel âge et avec x jours de rotation est affichée à 105 % de sa valeur marché, alors qu’il ne faut pas dépasser 100 % ? Ou encore, toujours dans un registre très prosaïque, pourquoi tel modèle a son annonce sur La Centrale, mais pas sur Leboncoin ? « Avec un pricing adapté, on peut rapidement gagner entre huit et dix jours de rotation en moyenne. Et c’est un enjeu central pour les constructeurs qui doivent composer avec l’agilité des concessionnaires et des marchands », assène Emmanuel Labi.

Le rachat cash est à l’agenda de tous les acteurs du VO

La faculté de bien gérer les reprises est aussi recherchée par les partenaires. L’idée consiste notamment à générer des demandes entrantes sur le sujet de la reprise, comme Ford le fait sur son site internet avant de redispatcher vers le concessionnaire choisi par l’internaute. La mise en place d’un process de reprise fiable et en ligne se développe. Sur 20 000 voitures achetées en 2022, 40 % l’ont été en digital. « Nous avons lancé ce module mi-2022 et le succès dépasse nos attentes, avec déjà deux constructeurs, un en Espagne et un autre en France, qui utilisent leur site pour proposer au réseau du sourcing auprès de particuliers. Le rachat cash est à l’agenda de tous les acteurs du marché », indique Emmanuel Labi. Pour illustrer cette tendance, on peut citer l’accord paneuropéen conclu par Autobiz avec Smart pour accompagner la vente en ligne, dont la reprise via Autobiz Car Check gérée depuis les équipes plateaux de Berlin. Et bien entendu, l’accord « naturel » récemment officialisé avec Spoticar, avec un objectif de 4 000 voitures pour 2023. Le groupe français a signé avec d’autres constructeurs qui se signaleront en temps voulu. C’est un axe de développement important pour 2023, même si la concurrence est emmenée par Auto1.com, benchmark de la reprise sèche en Europe.