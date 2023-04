Autobiz intègre l'IA dans les différentes étapes d'achat et de remarketing des véhicules d'occasion

Autobiz a noué en 2021 un partenariat avec Monk afin de développer une intelligence artificielle capable de détecter les dommages de carrosserie à travers les photos prises pendant l'inspection. Baptisé Noa, la solution a été testée pendant deux ans chez EasyReprise, filiale dédiée au rachat cash. En 2022, sur 19 000 véhicules inspectés, Noa a détecté dans 62 % des cas plus de frais que les acheteurs. L'assistant a ainsi permis de dégager une économie supplémentaire de 280 euros hors taxe en moyenne par véhicule d'occasion à l'achat. Aujourd'hui, Autobiz ajoute progressivement la solution dotée de l'intelligence artificielle à l’ensemble de la suite autobizOffice, avec pour objectif d’assister les forces de ventes dans les différentes étapes d’achat et remarketing des véhicules d’occasion, de l'industrialisation des process de rachat à l'automatisation des prix. « Depuis 2 ans, nous avons fait le pari que, à l’instar d’autres industries, l’intelligence artificielle pouvait accompagner le commerce automobile dans les profondes mutations qu’il doit affronter. Avec Noa, nous avons apporté la preuve de l’utilité opérationnelle, pratique et quantifiable financièrement, de ces nouvelles technologies. Un tour de force qui démontre la qualité et les efforts constants de nos équipes. À cela, il convient d'ajouter les synergies fortes que nous avons pu construire avec notre partenaire Monk et nos premiers clients qui nous ont fait confiance pour tester Noa », indique Emmanuel Labi, président d’Autobiz.

Noa est dès à présent disponible pour les clients autobizCarcheck avec sa fonctionnalité de reconnaissance des dommages de carrosserie. En parallèle, Autobiz travaillent déjà, avec EasyReprise et quelques clients, sur de nouvelles applications de l’intelligence artificielle dans l'évaluation des prix BtoC et BtoB, avec une mise en production prévue dès la fin de cette année.