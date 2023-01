Autobiz retenu par smart pour les opérations de reprise de véhicules en Europe

Alors que le modèle #smart 01 arrive sur le marché, smart Europe prépare le dossier névralgique de la reprise des véhicules et a décidé de s’associer au spécialiste Autobiz. Dans les principaux pays européens, smart Europe accompagnera son réseau d’agents commerciaux dans les processus de reprise et de remarketing, à travers des solutions complètes de reprise garantie en point de vente fournies par Autobiz. « Ce service, basé sur la suite autobizOffice, permettra aux agents de smart Europe d'utiliser la solution autobizCarcheck pour inspecter les véhicules, puis de demander un prix garanti qui utilisera, entre autres : la solution autobizAI pour la reconnaissance des dommages de carrosserie, autobizMarket pour le calcul du prix du marché et de la reprise, et la plateforme autobizTrade pour la revente BtoB des véhicules », détaillent les deux groupes par voie de communiqué.

Un dispositif combinant online et offline

« smart Europe est fière d'étendre son partenariat avec autobiz, principal fournisseur d'outils de cotation, de reprise et de remarketing de véhicules. Leurs technologies robustes et matures de collecte et de traitement des données nous aideront à offrir une expérience de reprise en ligne et hors ligne de qualité supérieure, non seulement pour nos clients mais aussi pour l'ensemble du réseau », commente André Janssen-Timmen, directeur des ventes et chef des opérations de smart Europe GmbH.

« Nous sommes très honorés de pouvoir accompagner smart Europe dans son projet de reprise ambitieux et innovant. Cela nous motive également à pousser encore plus loin l'innovation pour continuer à améliorer les processus de reprise et de remarketing en ligne et hors ligne de nos clients constructeurs », se réjouit pour sa part Emmanuel Labi, président d'Autobiz, tout en rappelant que son groupe « accompagne plus de 20 leaders du remarketing occasion (constructeurs, banques, leasers, enchéristes…) ainsi que 5 000 points de vente dans 23 pays en Europe ».