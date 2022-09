Autodis Italia finalise l'acquisition de Sarat

Fondé dans les années 1950, Sarat Srl est à l’origine un revendeur Pirelli spécialisé dans les supports en caoutchouc et antivibratoires. Par la suite, il se diversifie en devenant distributeur général de composants mécaniques, électriques, électromécaniques, lubrifiants et additifs. Sarat Srl rejoint ensuite Rhiag en tant que filiale, puis le groupe Giadi en tant que distributeur partenaire dans les années 1990. Aujourd’hui, Sarat Srl compte 15 collaborateurs, un entrepôt de 4 000 m2, plus de 70 marques et un service de livraisons quotidiennes, pour un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros. Désormais, la société est intégrée au sein du groupe Autodis Italia et Parts Holding Europe, ce qui lui permet de renforcer son leadership dans la région italienne de la Ligurie, et ainsi créer de la valeur et de la croissance.

En outre, l’acquisition par Autodis Italia entraîne l’arrivée de Stefano Costa au conseil d’administration de Sarat et la nomination de Paolo Morfino et d’Andrea Vicenzetto à la direction générale.