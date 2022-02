Autodis Italia (Parts Holding Europe) met la main sur le site attrezzauto.com

Parts Holding Europe a fait l’acquisition en Italie d’un site web spécialisé dans la vente et les services dans le domaine de l’équipement de garage.

Autodis Italia, filiale italienne de Parts Holding Europe (PHE), annonce avoir finalisé début février, à travers sa filiale OVAM, l'acquisition du site attrezzauto.com. Fondée en 1973, la cyberboutique, basée dans le Piémont, est spécialisée dans l’équipement de garage. Avec ses sept collaborateurs, l’entreprise a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires en forte croissance, dépassant 1,5 million d'euros.

« Nous sommes très heureux d'avoir amené notre entreprise à faire partie du groupe Autodis Italia, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement. Notre société est complémentaire de la division Xmaster du groupe Ovam, tant dans les services que dans les domaines couverts, et les opportunités de croissance qui en découlent sont très stimulantes » commente la direction d’attrezzaauto.com.

Pour rappel, Autodis Italia, né en 2017 de l'union d’OVAM, RICAUTO, TOPCAR a été élargi en 2018 avec l'entrée de GGROUP et en 2021 avec CIDA Autocomponents. Le groupe possède dans toute l’Italie 15 magasins de distribution et emploi plus de 517 collaborateurs. Il réalise un chiffre d'affaires consolidé de 250 millions d’euros.