Autodistribution fait l'acquisition de son adhérent Fradis

La société France Distribution, plus connue sous l’appellation Autodistribution Fradis, jusqu’alors distributeur indépendant, va être filialisée.

Fondée en 1975 à Pierrefitte (93), Fradis est adhérent au réseau Autodistribution depuis 1990. Thierry Michel, actuel président, en prendra la direction en 1999. Au fil des années, l’entreprise a étendu son emprise territoriale dans le Val-d’Oise, l’Oise et l’Aisne. Aujourd’hui, Autodistribution Fradis emploie 168 personnes réparties sur treize sites pour un chiffre d’affaires d’environ 39 millions d’euros.

« À bientôt 60 ans, Marc Jouas et Thierry Michel ont souhaité envisager la transmission de l’entreprise et identifier le meilleur projet pour la pérennité de Fradis et pour les salariés. C’est dans ce contexte qu’Autodistribution acquiert la totalité de Fradis. Les représentants du personnel de France Distribution, d’une part, et Autodistribution, d’autre part, ont émis à l’unanimité un avis favorable à ce projet », commente le groupement.

Thierry Michel restera président du conseil des distributeurs véhicules légers d’Autodistribution jusqu’à la fin de son mandat à la fin de l'année 2023.