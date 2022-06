Autodistribution adopte les bornes de recharge électrique de TotalEnergies

La compagnie mondiale multi-énergies de production et de fournitures d'énergie et Autodistribution s’associent pour déployer les bornes de recharge électriques TotalEnergies au sein du groupement et en particulier chez les distributeurs Autodistribution ainsi que le réseau de garages et de carrosseries AD.

Selon les termes de cet accord, TotalEnergies opérera, supervisera et monétisera les solutions de recharge électrique pour les distributeurs Autodistribution. Ceux-ci, ainsi que leurs partenaires, pourront mettre à disposition de leurs clients et visiteurs un service de recharge électrique d’une puissance allant de 7 à 24 kW. Notons que les bornes TotalEnergies proposées sont fabriquées en France et sont compatibles avec tous les types de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'opérateur assurera via ses partenaires agréés l’installation, l’exploitation et la maintenance de ces bornes. De son côté, Autodistribution assurera directement l’animation et la commercialisation des offres de recharges électriques de TotalEnergies auprès de ses clients réparateurs.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Autodistribution, un acteur clé du secteur automobile pour les accompagner dans leur stratégie vers la mobilité électrique. Nous partageons l’ambition d’équiper et de superviser 2 000 sites du réseau Autodistribution à l'horizon 2025. Ces nouvelles solutions de recharge TotalEnergies viendront renforcer le maillage territorial et faciliter l’usage du véhicule électrique en France. C’est aussi une démonstration de la capacité de TotalEnergies à mettre en service des projets ambitieux d’infrastructures de recharge électrique partout sur le territoire », déclare Philippe Callejon, directeur mobilités et nouvelles énergies France de TotalEnergies.