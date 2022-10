Autodistribution au plus près des ateliers

Autodistribution souhaite davantage accompagner les ateliers adhérents à ses différentes enseignes, en croissance, au niveau de la formation, du diagnostic, des économies d’énergies et de l’apport d’affaires via le digital.

Pionnier dans l’animation des réseaux de garage, Autodistribution poursuit la croissance de ses enseignes (AD mécanique, AD carrosserie, Autoprimo, Staff Auto et Glass Auto Service qui sera prochainement cédé) qui ont gagné un solde de 145 adhérents. Le distributeur fidélise ainsi 3 833 garagistes à ce stade.

L’actualité des enseignes est marquée par la mise en place au sein du réseau AD mécanique de la solution Mobitech pour le développement des accords-cadres avec une gestion centralisée de la facturation directement avec le DMS réseau harmonisé à hauteur de 65 % des adhérents. Une solution qui prendra son envol l’an prochain.

Mais le focus est actuellement mis sur l’enseigne de carrosserie. Sur Equip Auto, Autodistribution présente des solutions qui doivent permettent de mieux maitriser les coûts énergétiques. Dans la liste : les peintures basse consommation de Glasurit et l’automate de préparation des teintes Moonwalk de PPG. Les experts en carrosserie du groupement sont en mesure de réaliser des audits afin de préconiser des mesures pour abaisser la consommation d’énergie (réparation plus localisée, mise en place de produits à séchage à l’air, développement de la technologie UV, accompagnement des équipes aux éco-gestes ou encore une approche plus proactive sur l’entretien des équipements. Par ailleurs, la centrale a mis en place une solution avec le courtier Opéra Energie pour aider les carrosseries à optimiser leur facture énergétique.

Former et assister

La formation devient plus que jamais une priorité, en particulier sur les thèmes des ADAS, des BVA, de l’électronique embarquée et de l’électrification. Le groupement a annoncé une solution de prise en main à distance des outils de diagnostic avec accès au serveur des constructeurs (Pass Thru) pour les opérations électroniques.

Le pneu arrive sur AD.fr

La digitalisation du parcours client est aussi au programme avec la mise en place des rendez-vous en ligne sur AD Pro permettent aux gestionnaires de flottes d’avoir une vue sur le planning des carrossiers et de prendre rendez-vous. Avec Mon suivi AD, les conducteurs peuvent suivre l’avancée des travaux. A l’occasion du salon, le groupement de PHE a de même annoncé le lancement du devis et de la prise de rendez-vous pour l’achat et le montage de pneus sur AD.fr. Après les forfaits entretien, qui rencontrent un grand succès, le site souhaite proposer une solution pour la seconde entrée atelier que représente le pneumatique.

La croissance du chiffre d’affaires réalisée sur AD.fr s’établit à + 19 % par rapport à 2021 et 31% par rapport à 2019. Le site est devenu le 1er apporteur d’affaires du réseau AD mécanique avec plus de 30 000 rendez-vous facturés, un volume en croissance de 26 % par rapport à 2021 et de + 75 % par comparaison à 2019.

Plus globalement, Autodistribution annonce une croissance de son chiffre d’affaires en hausse de 15 % depuis le début de l’année par rapport à l’an passé. Les ventes aux comptoirs progressent de 6 % et de 17 % pour ce qui concerne les ventes livrées dans les ateliers (+ 21 % chez les adhérents, + 14,5 % pour les MRA hors enseignes).