Autodistribution complète son offre de batteries Isotech

32 deux nouvelles références de batteries pour la plupart des véhicules légers européens, asiatiques, utilitaires et poids lourds viennent renforcer l’offre actuelle de la marque Isotech. Le client peut désormais choisir le rapport qualité/prix le plus adapté au véhicule, avec deux montages possibles : technologie EFB (batteries pour véhicules standards avec équipements essentiels) et technologie AGM (batteries pour véhicules performants, dotés d’équipements énergivores).

La gamme de batteries Isotech se compose comme suit :

• Batteries VL Stop & Start : 17 références.

• Batteries VL/VUL européennes : 17 références.

• Batteries VL/VUL asiatiques : 12 références.

• Batteries VU/PL : 14 références.