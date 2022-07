Autodistribution confirme sa présence à Equip Auto

Fidèle parmi les fidèles, Autodistribution ne manquera pas d’exposer à la prochaine édition du salon Equip Auto. Le groupement s’offre deux stands d’une surface globale de plus de 1 300 m2.

Sans surprise, Autodistribution vient d’annoncer qu’il sera présent à la prochaine édition du salon Equip Auto qui se tiendra à la Porte de Versailles, à Paris, du 18 au 22 octobre prochains.

Le groupement de distribution disposera de deux stands de 1 300 m2, une surface plus importante que l’édition 2019 « afin de favoriser la circulation et les échanges… et bien sûr fêter les 60 ans du groupement », commente la centrale.

Sur un espace de 972 m2, les visiteurs pourront découvrir l’univers et les nouveautés d’Autodistribution sur les différents segments de marché couverts par le distributeur (pièces, carrosserie, équipement, pneus, peinture, vitrage). Une segmentation par métier carrosserie et mécanique sera mise en place, avec également un espace transverse pour les activités logistique, les démos du catalogue, les solutions proposées aux adhérents du réseau de garages AD.

Par ailleurs, Autodistribution mettra à disposition de ses clients réparateurs un espace de 350 m2 dédié à la restauration.