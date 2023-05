Autodistribution et le Garac se rejoignent pour initier les apprentis du réseau AD

Après une première journée organisée en novembre 2022, au centre institut AD pour découvrir le groupe Autodistribution et son réseau AD, celui-ci et le Garac viennent d’organiser une seconde journée au campus d’Argenteuil, cette fois-ci axée sur les évolutions techniques et électronique des véhicules. Deux technologies ont été mises en avant lors de cette journée : le Pass-Thru et les ADAS à travers des démonstrations ateliers qui ont été organisées pour les jeunes apprentis. Le but de cette immersion technique étant de leur expliquer ces dispositifs qui seront, entre bien d’autres, leur quotidien dans les années à venir.

Notons que dans la continuité de cette belle dynamique qui témoigne de l’importance des relations école-entreprises dans la formation des jeunes, des habilitations véhicules électriques et véhicules hybrides (VE-VH) auront lieu fin juin / début juillet 2023.