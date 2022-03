Pièces de rechange : Autodistribution n’oublie pas les particuliers hors compte

Les ventes aux comptoirs représentent 15 % du chiffre d’affaires du groupement Autodistribution. Pour développer ses ventes à particuliers avertis, et financer en partie ses frais de structure, Autodistribution a lancé en 2017 un projet de transformation de ses magasins pour les rendre bien plus attractifs, comme peuvent l’être ceux des centres autos. Un nouveau concept a ainsi été défini afin de créer un espace de libre-service. Il valorise les offres attractives et des conseillés sont mobilisés pour accompagner les clients dans leur choix. Depuis, trois cents magasins Autodistribution ont été modernisés, soit 95% des points de vente.

Cette stratégie commerciale porte ses fruits puisque les ventes au comptoir ont connu une progression de 5,5% en 2022 par rapport à 2019. Le libre-service s’accompagne depuis juin 2021 de la possibilité d’un paiement en 3 fois pour 1 euro symbolique « sans dossier complexe et avec accord immédiat » souligne le groupement. Tous les achats à partir de 150 euros et jusqu’à 2500 euros sont concernés. En 6 mois, plus de 1 000 dossiers ont été traité et cette facilité de paiement a généré 600 000 euros de chiffres d’affaires. Objectif 2022 : atteindre les 1,5 millions d’euros.

Click and collect et Colibax

Ces nouveaux magasins sont des outils de conquête pour les distributeurs. Les ventes y sont appuyées par du click and collect depuis le site web global de l’enseigne. Avec ce canal, Autodistribution a réalisé près d’un million d’euros de chiffres d’affaires en 2021 après 2 années de lancement. L’ambition est d’atteindre les 5 millions d’euros à moyen terme. Dans la continuité du parcours client digital, Autodistribution a lancé le programme Colibox pour permettre le retrait des marchandises 24h/24, en extérieur des magasins par le biais de casiers sécurisés et déverrouillable par un code d’accès. Les premiers pilotes sont déployés depuis le premier trimestre 2022. Ils dureront entre 6 et 8 mois dans 8 magasins. Autodistribution ambitionne une montée en charge progressive du système avec un objectif de 80 commandes retirées par mois et par machine à horizon 3 ans.