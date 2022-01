Autodistribution nomme deux nouveaux directeurs d'enseignes

Autodistribution vient de nommer Sophie Revollon au poste de directrice générale de l'enseigne Autodistribution Loire DIA. Elle succède à Philippe Quoy. Âgée de 49 ans, Sophie Revollon est diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Saint-Etienne. Elle était auparavant directrice générale de la société Foraloc. Filiale d'Autodistribution, l'enseigne Autodistribution Loire DIA est présente en Loire, Haute-Loire, Drôme, Isère, Ardèche avec 14 points de vente. Elle emploie 150 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 201. En outre, le distributeur nomme Stéphane Blanc (48 ans) en tant que directeur général de l'enseigne Autodistribution Jullien (21) et qui succède à Michel Loison. Présente en Côte-d'Or, l'enseigne Autodistribution Jullien couvre également la Haute-Marne, le Jura et la Saône-et-Loire avec huit points de vente. Elle compte 120 salariés et a réalisé 30 millions de chiffre d'affaires en 2021. Diplômé d'une maîtrise d'économie et titulaire d'une formation supérieure en logistique, Stéphane Blanc est le créateur de Best'Oil, un réseau indépendant de mécanique automobile à domicile depuis 2017.

Dans le cadre de leurs fonctions, Sophie Revollon et Stéphane Blanc reporteront à Jean-Marc Ferrières, directeur général adjoint des enseignes de distribution VL.