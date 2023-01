Autodistribution partenaire des 100 ans des 24 Heures du Mans

La marque Autodistribution sera visible sur le circuit des 24 Heures du Mans. En effet, le groupement de distributeurs devient un des partenaires de la prochaine édition de la fameuse course automobile d’endurance qui célèbre cette année ses 100 ans.

« Le circuit des 24 Heures du Mans est le théâtre des plus grands exploits automobiles depuis sa création en 1923. Cette course unique au monde attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs passionnés. En 2023, pour l’édition des 100 ans, l’affiche est prestigieuse et l’engouement au rendez-vous », commente la centrale.

Pour cette occasion, tout au long de cette année, les clients du groupement pourront profiter d’opérations commerciales, gagner des goodies et des produits de la collection 24 Heures du Mans. Les plus chanceux pourront assister à la course qui se déroulera les 10 et 11 juin prochains.

PHE aussi en mécène

Sur un autre registre, le groupe PHE, maison mère d’Autodistribution, a annoncé, quelques jours auparavant, la signature d’une convention de mécénat avec la Philharmonie de Paris pour une durée de 3 ans de soutien à un dispositif d’éducation musicale à vocation sociale. Ce dernier propose un apprentissage de la musique classique en orchestre à des enfants ne disposant pas, pour diverses raisons, d’un accès facile à cette pratique.

« En encourageant le dépassement de soi mais également le travail d’équipe, cette initiative porte les valeurs incarnées au quotidien par les collaborateurs et collaboratrices du groupe PHE : l’humilité, l’engagement, la bienveillance, l’exigence, au service de la réussite collective », explique le groupe dont c’est le premier mécénat. Au travers ce soutien, PHE souhaite marquer la volonté de l’entreprise d’assumer sa responsabilité sociale et environnementale.