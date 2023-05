Autodistribution pousse les accords-cadres pour ses garages

Lors de la convention de ses garages, carrosseries comme mécanique, Autodistribution n’a pas fait l'impasse sur le chapitre « flottes » sur lequel il souhaite poursuivre ses efforts avec de nouveaux partenariats, plus de digitalisation et de nouvelles solutions de gestion pour un meilleur service clients.

Lors de la convention de ses garages et carrosseries AD qui vient de se tenir au Maroc, Autodistribution a rappelé l’importance de développer les entrées ateliers liées aux grands comptes et aux flottes. Cela pour 2 raisons : les véhicules vendus aux professionnels ou en leasing sont toujours plus nombreux. C’est près de 60 % des ventes l’an passé. Aussi, les factures d’entretien-réparation mécanique sont trois fois plus élevées en matière de flottes par rapport à celles des particuliers.

Sur la partie mécanique, le réseau garages AD est partenaire d’une dizaine d’entreprises dont EDF, Fatec ou encore Arval. Le DMS de l’enseigne sera pourvu de la nouvelle fonctionnalité Mobitech pour l’ensemble de la gestion des accords cadre (RDV, suivi, traçabilité, validation des factures…) avec beaucoup d’automatismes pour davantage de fluidité. Les flottes pourront aussi prendre rendez-vous en atelier directement sur le site AD.Pro.

Si aujourd’hui l’apport d’affaires par la centrale passe à 80 % par le digital (Internet, AD.fr et idGarages) et concerne essentiellement les particuliers, seulement 20 % du volume touche les accords-cadres. Autodistribution souhaite rééquilibrer les choses, 50/50, en 2027 avec 35 000 rendez-vous en ligne concernant des véhicules de sociétés avec l’objectif d’atteindre le 10 millions d’euros de chiffres d’affaires avec les flottes.

Pour ce qui est de la carrosserie, Autodistribution profite d’une bonne dynamique « flottes ». Le chiffre d’affaires grands-comptes a ainsi atteint les 220 millions d’euros l’an passé contre deux fois moins en 2014. Le distributeur profite d’une trentaine d’accords avec l’objectif d’attendre les 300 millions en 2017. Le site AD.pro se positionne comme un outil de conquête avec l’an passé 22 millions d’euros généré avec 14 000 rendez-vous (service à domicile et expertise à distance).