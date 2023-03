Autodistribution s'empare de plus de 75 % de AD Basconia

Autodistribution poursuit son déploiement en Espagne avec l’acquisition de 75,1 % du capital de AD Basconia. Présent dans le pays depuis 2019, le groupe PHE, via AD Parts Intergroup, couvre désormais les provinces de Gérone, Barcelone, Navarre, Rioja, Castellon, Valence et maintenant Biscaye et Alava. « Depuis 2019, nous développons la présence du groupe PHE en Espagne qui est un marché stratégique et en croissance. Notre objectif est de devenir l’un des leaders de ce marché. L’acquisition de AD Basconia va nous permettre de renforcer notre maillage territorial en nous implantant dans une nouvelle région. Nous sommes heureux d’accueillir, au sein du groupe PHE, les dirigeants de AD Basconia et tous les collaborateurs de l’entreprise », indique Stéphane Antiglio, président du directoire de PHE.

Pour mémoire, AD Basconia est un opérateur majeur du Pays basque espagnol et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20 millions en 2022, en hausse de 12,5 % par rapport à 2021. Fondé en 1974 par Jesús Hermosilla, AD Basconia compte de sept sites au Pays Basque et Alava et emploie une centaine de personnes.