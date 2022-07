Autodistribution se développe en Espagne

Via la nouvelle entité AD Parts Intergroup, Autodistribution poursuit ses acquisitions en Espagne avec son entrée au capital de Auto Recambios Vilber et de AD Levante.

Autodistribution (Groupe PHE) annonce l’acquisition, via AD Parts Intergroup, de 75% du capital des sociétés Auto Recambios Vilber, basée à Valence, et de AD Levante, située proche de Valence. Ces deux rachats viennent consolider le partenariat existant entre Autodistribution et AD Part* avec la création d’AD Parts Intergroup.

Auto Recambios Vilber et sa trentaine de sites ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 23 millions d’Euros en 2021. La société emploie 184 personnes.

AD Levante a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 16 millions d’Euros en 2021. L’entreprise est présente sur 7 sites et dispose d’un effectif de 92 personnes.

« Ces deux nouvelles acquisitions attestent de la poursuite de la stratégie de développement de PHE sur ce marché espagnol stratégique et en croissance. Elles s’inscrivent pleinement dans notre ambition de devenir l’un des acteurs majeurs de la distribution indépendante en Europe » commente Stéphane Antiglio, président du directoire de PHE

*AD Parts est le premier groupement de distribution indépendante en Espagne, également présent au Portugal et en Andorre. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 880 millions d’euros en 2021. Fondé en 1989, le groupement compte actuellement 27 membres couvrant la totalité de la péninsule ibérique avec 558 points de vente.