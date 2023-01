Autodoc fait de la Pologne son stock central

Le pure player de la vente de pièces détachées, le site Autodoc, a dernièrement ouvert au nord-ouest de Pologne, à Szczecin, non loin de la frontière allemande, un second centre logistique nommé M40. L’entrepôt sert désormais de stock central pour réapprovisionner tous les centres de distribution du e-commerçant. L’objectif est de réapprovisionner les stocks plus rapidement et d'augmenter la production afin de raccourcir les délais de livraison en Europe. Jusqu'à 400 000 marchandises y sont réceptionnées chaque jour. Environ 200 000 produits et 15 millions de références d'articles de marques privées Ridex et Stark y sont stockés.

« Avec M40, nous avons créé un espace pour une croissance future, gagné en flexibilité et élargi considérablement la gamme de nos propres marques. Avec une disponibilité accrue et plus rapide de nos produits, nous pouvons également fournir un niveau de service supérieur à nos clients » a déclaré Sven Herrmann, Senior Vice President Supply Chain Management chez Autodoc.

Autodoc emploie actuellement quelque 2 000 personnes de treize pays comme personnel d'entrepôt et administratif sur son site logistique de Szczecin. Chaque jour, environ 35 000 commandes en moyenne y sont traitées, 140 000 produits sont préparés et environ 45 000 colis sont expédiés aux clients dans toute l'Europe. Avec un investissement total d'environ 11 millions d'euros, Szczecin est désormais le site logistique le plus important d’Autodoc.

L'entreprise exploite déjà un centre logistique à Berlin depuis 2010. Au printemps 2023, "C27", une nouvelle installation logistique à Cheb, en République tchèque, ouvrira avec la création de 500 emplois.