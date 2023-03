Autodoc Pro, déjà 2 000 créations de compte

Rappelons qu’une des caractéristiques distinctives du concept Autodoc Pro est qu’il intègre un service sur le terrain, avec des agents de service qui gèrent les retours et assurent une communication permanente entre la plateforme et les clients réparateurs. Dans le cadre de son organisation, Autodoc Pro a découpé le territoire français en 107 zones et l’ouverture d’une zone est effective dès qu’un agent est formé et affecté à celle-ci. Dès lors, une documentation est envoyée à tous les garagistes exercant dans ce périmètre pour leur annoncer qu’ils peuvent désormais bénéficier des services et avantages de la plateforme, et leur transmettre leurs identifiants de connexion à l’application.

Sur les 107 zones prévues dans l’hexagone, 21 zones sont aujourd’hui ouvertes, avec 7 commerciaux et 21 agents de service sur le terrain. Parmi les 2 000 professionnels adhérents de la plateforme, 40% sont des garages indépendants sous enseigne, 40% sans enseigne, 10% d’agents et enfin 10% d’autres professionnels de la réparation. « Quatre mois après son lancement, les résultats ont dépassé nos a5entes, avec déjà 2.000 professionnels ayant adhéré au programme Autodoc Pro », commente Franck Millet, directeur général d’Autodoc France. « Notre ambition est de permettre aux réparateurs de bénéficier des prix concurrenciels, tout en conservant le contact humain grâce à nos agents de service déployés sur le terrain. Notre panel de clients équilibré confirme la validité du modèle Autodoc Pro en France : une offre qui répond à l’ensemble des besoins des réparateurs, avec ou sans enseigne, quel que soit leur profil. »

D’ici la fin de l’année 2023, Autodoc France prévoit de couvrir 61 zones, et de toucher un potentiel de 57 % de garagistes français.