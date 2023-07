Autodoc Pro sur la bonne trajectoire

Le site de vente en ligne de pièces détachées, Autodoc, a identifié les professionnels de la maintenance automobile comme une cible stratégique pour soutenir sa croissance. C’est en France que l’e-boutique, d’origine allemande, a pris la décision de lancer, en novembre dernier, la déclinaison professionnelle de sa plateforme : Autodoc Pro.

Selon Franck Millet, directeur général d'Autodoc France, le modèle semble attirer les artisans de la réparation automobile. Sept mois après son lancement, Autodoc Pro compte 3 600 réparateurs actifs parmi les 4 425 garages inscrits. Parmi ces clients, 64 % sont des MRA, 19 % sont des agents de marque et 18 % sont des pneumaticiens, centres-autos, carrossiers, et autres professionnels du secteur. « Plus de 60 % de nos clients ont une enseigne », fait remarquer Franck Millet.

Des agents de service qui font la différence

Les réparateurs sont convaincus (lire encadré) par les prix compétitifs proposés par Autodoc Pro, mais ce n'est pas tout. Ils semblent particulièrement apprécier l’accompagnement de proximité apporté par des agents de services en charge de la relation clients mais aussi de gérer efficacement, rapidement et sans tracas les retours. Des services inexistants chez les sites concurrents et qui sont une force de différentiation.

Un véritable atout est apporté par les 41 agents soigneusement recrutés et parfaitement formés pour assumer leurs responsabilités. Chaque mois, ces agents bénéficient d'un coaching personnalisé afin de maintenir leur dynamisme. Ils rendent visite à leurs clients en moyenne deux fois par mois, effectuant environ quinze visites par jour. Cette proximité avec les clients et la gestion simplifiée des retours expliquent pourquoi les professionnels, qui étaient déjà clients d'Autodoc et ont migré vers Autodoc Pro, réalisent désormais des achats six fois plus importants qu'auparavant.

Si bon nombre de garages sont inscrits sur Autodoc Pro, c’est aussi parce que le concept profite d’une démarche commerciale active apportée par dix commerciaux sur le terrain. Ils ont aujourd’hui visité plus de 6 000 ateliers sur les 11 440 identifiés à ce jour. Pour rappel, Autodoc Pro a fait le choix de se déployer sur le territoire national de manière progressive, secteur par secteur. Sur les 107 zones prévues (300 ateliers clients potentiel par zone), 35 sont couvertes à l’heure actuelle. Un secteur n’est ouvert que si un agent de service est recruté. Franck Millet espère couvrir avant la fin de l’année 25 zones supplémentaires avec comme objectif que le territoire français soit intégralement animé en septembre 2024.

Un modèle à l'équilibre mais pas encore complètement rentable

Si le modèle n’est pas encore totalement rentable compte tenu des investissements, Franck Millet assure qu’Autodoc Pro a atteint le point mort. Discret sur les chiffres, le dirigeant affirme que le chiffre d’affaires du mois de juin est à 6 chiffres, donc supérieur à 1 million d’euros. On n’en saura pas plus si ce n’est que l’employeur dépense 82 000 euros en salaire par mois pour les 41 agents.

« Si j’ai des clients satisfaits, je serais rentable », soutient le responsable. Rassuré sur le succès qui se dessine pour Autodoc Pro en France, Autodoc a fait le choix de lancer son offre Pro avant la fin de l’année en Allemagne et au premier semestre 2024 au Benelux. Le catalogue sera aussi prochainement enrichi de pneus, de liquides, de lubrifiants et de pièces de carrosserie en drop shipping et de manière hybride avec une part de produits stockées.