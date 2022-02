Autoeco améliore la refacturation du traitement des déchets

Autoeco vient d’améliorer son système de refacturation des coûts liés au traitement et à l’élimination des déchets. Ces derniers sont nombreux dans l’automobile et leur prise en charge reste coûteuse. Si la refacturation de ce coût est possible, les conditions imposées par la DGCCRF et le ministère de l’environnement sont strictes. Grâce à un outil en ligne développé avec Calix Conseil, les professionnels peuvent refacturer leurs déchets. Cependant, l’évolution mise en place récemment leur permet d’appliquer un taux qui pourra être inscrit sur chaque facture. Depuis le début de l’année, les premiers résultats montreraient une récupération jusqu’à 80 % des coûts d’élimination. Selon Autoeco, le montant de ces coûts peut représenter plus de 1 % du chiffre d’affaires d’un atelier.

Un accompagnement possible

Pour mener à bien cette refacturation, Autoeco et Calix Conseil ont regroupé leurs services sur la plateforme en ligne Autoeco. Cette dernière sert de base pour chaque professionnel, tandis que Calix Conseil récupère les données fournies par le chef d’entreprise pour établir un taux fiable et propre à chaque société. Un calcul qui doit être précis pour rentrer dans le cadre légal. Un accompagnement est possible par téléphone ou sur site pour les ateliers ayant des besoins spécifiques. La refacturation au client final doit donc être mise en place au sein de chaque entreprise à la seule condition que le traitement des déchets soit conforme à la réglementation, que son coût soit clairement identifiable et que le client soit prévenu en amont par un affichage.