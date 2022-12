Autoéco dresse un bilan positif de ses premières Rencontres de l'environnement et de l'automobile

Le 8 septembre dernier, Autoéco a organisé la première édition des Rencontres de l'environnement et de l'automobile à Chantilly. L'objectif de cet événement était d'apporter des réponses aux professionnels de la réparation face aux problématiques et obligations environnementales liées à la gestion et au recyclage des déchets automobiles. Les exposants avaient pour mission de former et d'informer les professionnels sur les bonnes pratiques environnementales. Les visiteurs ont eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des collecteurs de déchets, des institutions en ligne avec le ministère de la Transition écologie et solidaire, mais aussi des sociétés de services spécialisées dans le nettoyage industriel, ou encore des organismes financiers. Au total, 23 exposants ont participé à cette première édition, qui s'est tenue quelques heures avant la remise des prix des Trophées de l'environnement. Malgré quelques petits points d'amélioration, Autoéco dresse un bilan positif de cet événement sur une journée. Les visiteurs ont notamment été séduits par :

La qualité et l'expertise des exposants en matière de solutions environnementales.

Le choix du lieu.

Les animations proposées, comme les deux expositions de véhicules, anciens et modernes, un simulateur de F1, etc.

Dans l'étude de satisfaction réalisée par Autoéco, il en ressort que 88 % des participants sont pleinement satisfaits du déroulé de l'événement et que 78 % seront présents lors d'une prochaine édition. Avec plus de 500 personnes présentes, Autoéco prépare une nouvelle session en 2024.