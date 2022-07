Autoéco fêtera les 10 ans des Trophées de l’environnement le 8 septembre 2022

Autoéco fêtera un double anniversaire le 8 septembre prochain, dans le cadre historique des grandes écuries royales du château de Chantilly (Oise). La firme spécialisée dans la traçabilité du recyclage automobile soufflera les dix bougies de ses Trophées de l’environnement mais surtout ses vingt ans. À cette occasion, Autoéco remettra ses trophées sous le dôme des grandes écuries royales, avant d’offrir un spectacle équestre et un dîner de gala aux 300 convives attendus. Comme chaque année, la cérémonie, organisée en partenariat avec Auto Infos, récompensera les distributeurs, réparateurs et constructeurs les plus vertueux en matière de gestion des déchets liés à l’automobile. Au total, 13 trophées seront décernés sur des thèmes liés à la performance environnementale, à la prévention, à l’engagement ou à la gestion de l’eau. Sept prix concerneront les concessions, cinq autres seront réservés aux groupes de distribution et un dernier trophée consacrera un projet spécifique. Cette année, un nouveau trophée couronnera la démarche d’un groupe en matière de mobilité.

Plus de 500 participations

Pour ce dixième anniversaire, le nombre des candidatures a augmenté de 21 %, avec plus de 500 participations enregistrées. « Le succès chaque année des Trophées de l’environnement montre bien que l’ensemble de la profession de l’après-vente automobile a pris la mesure de ces enjeux », souligne Olivier Fort, président et fondateur d’Autoéco. Pour mémoire, les entreprises concernées doivent trier depuis trois ans au moins trois déchets non dangereux et cinq dangereux. Dans le contexte global de renforcement de la législation environnementale, cette démarche mérite d’être récompensée et mise en avant. L’automobile et son univers sont trop souvent considérés comme des sources de pollution.