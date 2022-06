Autoeco lance les premières Rencontres de l'environnement et de l'automobile

Autoeco annonce la création d'une journée consacrée à l'environnement et aux professionnels de la réparation automobile. Baptisée Rencontres de l'environnement et de l'automobile, la première édition se déroulera le 8 septembre prochain à l'hippodrome de Chantilly. Elle a pour objectif d'apporter des réponses aux professionnels face aux problématiques et obligations environnementales liées à la gestion et au recyclage des déchets automobiles. Lors de ces Rencontres, les exposants auront pour mission de former et d'informer les professionnels de la réparation sur les bonnes pratiques environnementales. Les visiteurs pourront également rencontrer et échanger avec des collecteurs de déchets, les institutions en lien avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, des sociétés de services spécialisées dans le nettoyage industriel, des organismes financiers accompagnateurs de démarches durables, ou encore des formateurs en gestion environnementale, etc. Une vingtaine d'exposants ont déjà confirmé leur participation. Par ailleurs, plus de trente marques automobiles sont mobilisées afin de présenter des véhicules en avant-première, leurs innovations ainsi que leurs dernières solutions.

Cette première édition sera également l'occasion de célébrer la dixième édition des Trophées de l'environnement (en partenariat avec le magazine Auto Infos), qui récompensera, dans onze catégories, les professionnels dans la gestion des déchets automobiles. Nouveauté cette année : un prix dédié à la mobilité sera décerné.