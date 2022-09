Autogriff lance un outil de contrôle utilisant l’IA

Expert en e-carrosserie, Autogriff enrichit son offre d’un nouvel outil de contrôle et de sensibilisation baptisé Fleet Control. S’adressant aux gestionnaires de flotte, cette solution automatise et simplifie ainsi l’état des lieux des véhicules.

Avec le renforcement de la digitalisation du métier de responsable de parcs automobiles, Autogriff a pris le parti de renforcer les fonctionnalités déployées par sa technologie en mettant au point un service mêlant intelligence artificielle et savoir-faire de ses équipes. Pensé pour faciliter l’audit des véhicules d’entreprises, Fleet Control permet ainsi le lancement d’une campagne d'état des lieux auprès de l’ensemble des salariés en possession d’un véhicule de fonction.

Une nouvelle offre sans engagement

Concrètement, chaque collaborateur/conducteur est enjoint à prendre 16 photos précises de sa voiture. Ces clichés sont ensuite analysés par l’intelligence artificielle de Fleet Control dans le but d’identifier les éléments endommagés sur la carrosserie et vérifier l’état d’usure des pneumatiques. À partir de ces données, le gestionnaire de flotte peut alors requérir auprès d’Autogriff un chiffrage des réparations associées.

>> À LIRE AUSSI : Autogriff propose le "sans engagement" avec 360 Free

Ce devis, réalisé par les experts techniques du e-carrossier sous 4 heures, se conjugue à « une prise en charge du véhicule dans un rayon de 7 km, par un des 900 carrossiers partenaires, au tarif indiqué, avec à la clé entre 20 et 40 % d’économies sur le prix de la réparation », indique Autogriff. Pouvant être combiné avec la prestation 360 Free, Fleet Control est proposé sans engagement, à un tarif compris entre 0,80 et 3,90 euros par voiture, en fonction du volume de la flotte à contrôler. À ce jour, Autogriff gère d’ailleurs plus de 28 000 véhicules pour des entreprises telles que Puma, Colas, ou RedBull.