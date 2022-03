Autogriff noue un partenariat avec Traxall France

Avec cet accord, les clients de Traxall France, acteur majeur de la gestion de flotte automobile, peuvent désormais bénéficier des services de réparation et d'expertise digitalisée avant restitution proposés par Autogriff et son application. De plus, les clients du fleeter profitent de tarifs uniformes concernant les réparations sur l'ensemble du territoire : l'économie réalisée est en moyenne de 400 euros par restitution de véhicule. Florence Brotons, Directrice des Opérations au sein de Traxall France, commente : « Ce partenariat nous permet d’étoffer notre expertise en gestion de flotte ainsi que notre offre de services par un volet technique, en nous appuyant sur un acteur reconnu du marché. La gestion des sinistres et des pré-restitutions de véhicules représente l’un des postes clés pour nos clients, c’est pourquoi il nous est crucial de pouvoir optimiser l’accompagnement sur ces questions. En pratique, ce sont 25 000 à 30 000 véhicules qui pourront bénéficier de l’offre Autogriff, soit la moitié du parc de Traxall France. »

De son côté, en nouant ce partenariat, Autogriff étoffe son offre de services et renforce sa stratégie de pilotage intégral de parcs automobiles. Franck Keller, fondateur du site, commente : « Nous sommes ravis de ce partenariat, qui garantit à Traxall France, et plus largement au Groupe Faubourg, une expertise technique de qualité dans la gestion de la sinistralité et de la pré-restitution. Ce partenariat représente un premier jalon, important, pour l’intégration de nos solutions auprès des gestionnaires de flotte. D’autant qu’il se voit ici renforcé par les synergies très fortes tissées entre Traxall France et Serenicar. » En effet, parmi les 700 réparateurs partenaires d'Autogriff, figurent les neuf carrosseries Serenicar du groupe Faubourg, dont fait partie Traxall France. Ainsi, en cas de sinistres ou de pré-restitutions, les clients pourront bénéficier des synergies entre les deux entités.