Autogriff propose le "sans engagement" avec 360 Free

Fondée en avril 2018, Autogriff, e-carrrosserie, propose une solution en ligne destinée aux gestionnaires de flotte leur permettant d’expertiser et chiffrer à distance un sinistre ponctuel ou une remise en état de la carrosserie dans le cadre d’une restitution. La plateforme digitale, qui gère à ce jour plus de 21 000 véhicules de sociétés, assure une prise en charge dans un rayon de 8 kms en moyenne par un des 700 carrossiers partenaires. Elle a triplé son volume de clients sur l’année 2021.

Autogriff propose désormais son offre 360 Free qui est sans engagement pour les gestionnaires de flottes. Elle donne la possibilité de mettre fin aux services sans aucune contrainte et à tout moment. A la fin du partenariat, le gestionnaire a la possibilité de récupérer l’ensemble des données de sa flotte.

« Avec cette nouvelle offre, nous prenons le contrepied des business models tournés sur l’abonnement et qui piègent le client. Nous préférons nous concentrer sur la qualité de nos services et laisser le client libre de ses choix » explique Franck Keller, dirigeant et fondateur d’Autogriff. Et de poursuivre : « Au même titre que la relation que nous avons créée avec nos garages, fondée sur la qualité, nous appliquons ce même principe à nos services, afin de garantir un cercle vertueux et proposer une solution où tout le monde est gagnant. » Plus encore, la proposition 360 Free met à disposition gratuitement l’application et offre l’expertise du véhicule sinistré dès lors que la réparation est effectuée par un carrossier du réseau.