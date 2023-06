Autoliv taille dans ses effectifs

Après avoir annoncé en début d'année des réductions de coûts structurels notamment en raison de l'inflation, Autoliv accélère aujourd'hui ses plans afin d'atteindre ses objectifs financiers à moyen terme. Lapidaire, le communiqué de l'équipementier suédois annonce des licenciements et la fermetures de plusieurs sites en Europe, et les salariés français ont de quoi s'inquiéter. À l'échelle du monde, ces décisions vont toucher toutes les divisions et les fonctions. « Ces initiatives continueront d'optimiser notre empreinte géographique pour une structure plus efficace afin de mieux servir nos clients tout en réduisant les coûts et en entraînant une amélioration à long terme des marges et des flux de trésorerie. Nous entendons simplifier et consolider nos modes de fonctionnement dans tous les domaines. La réduction des effectifs affectera les personnes basées dans nos bureaux, centres techniques et usines, y compris les postes de direction à tous les niveaux », indique Mikael Bratt, P-DG d'Autoliv.

Une restructuration sur deux ans

La dépêche AFP (Agence France Presse) parle de 8 000 emplois supprimés en tout, mais principalement en Europe, soit 11% des effectifs du groupe. Pour mémoire, Autoliv est notamment implanté en France, où l'équipementier emploie 2 000 salariés, en Hongrie (2 000 également), en Pologne (2 500 employés) et en Roumanie (10 500 collaborateurs). Les mesures seront définies dans chaque pays dans le respect des réglementations locales et dans le cadre d'un dialogue avec les partenaires sociaux pour déterminer les dispositions les plus adaptées aux salariés concernés. Elles commenceront en 2023 et s'étaleront jusqu'en 2025. En attendant, les négociations entre l'équipementier et ses clients se poursuivent, alors même que le calendrier demeure incertain. Enfin, sur la base des hypothèses de marché actuelles et des résultats attendus des négociations avec les clients, Autoliv prévoit environ 8,5 à 9% de marge opérationnelle ajustée et d'un cash-flow opérationnel d'environ 900 millions de dollars pour cette année.