Automechanika : Continental exposera ses kits de distribution écologique

Proposer des composants plus durables fait partie des projets de Continental. L'équipementier présentera des courroies de distribution et des emballages plus écologiques au prochain salon Automechanika.

C’est sous l’angle de la protection de l’environnement que Continental abordera le salon Automechanika. L’équipementier y dévoilera ses travaux en matière de kits de distribution écologiques, à commencer par la présentation d'une nouvelle courroie de distribution à base de caoutchouc synthétique. Le côté profilé de la courroie n'est pas fait de polychloroprène comme d'habitude, mais d'un nouveau composé de caoutchouc synthétique breveté. Le nouveau composé génère une empreinte carbone réduite d'environ 50 %. Cette courroie permet aussi de transmettre des puissances plus élevées et offre une meilleure résistance au froid et à la chaleur. Elle devrait être introduite sur le marché à la mi-2023.

Par ailleurs, Continental exposera un prototype de courroie « Sustainabelt » qui montre le potentiel qu'offrent les courroies d'entraînement pour une plus grande durabilité et protection du climat. « Cette courroie rassemble à peu près tout ce que nos ingénieurs de développement ont imaginé en termes de durabilité », explique Karim Fraiss, responsable de la gamme de produits chez Continental. Cela comprend des éléments de tension et des tissus fabriqués avec des fibres organiques et des biopolymères produits à partir de matières premières renouvelables. Avec cette courroie écologique, Continental souhaite accompagner la rechange automobile sur la route du défi d’une maintenance plus propre. « Cela deviendra à l'avenir le principal facteur de succès pour les ateliers et donc aussi pour le commerce de détail », ajoute Karim Fraiss.

Moins de carton pour l’emballage

Si le produit se veut plus écologique, le packaging aussi. Continental dévoilera un nouveau concept d’emballage, plus petit, plus léger et plus respectueux de l’environnement. Auparavant, les composants individuels de kits de distribution (courroies, pompe à eau, galets tendeurs, etc.) étaient emballés dans des boîtes individuelles ensuite placées dans une grande boîte rassemblant le tout. Ça ne sera plus le cas à l’avenir où un simple insert en carton, spécialement étudié, garantira que tous les composants sont maintenus solidement en place avec une bonne protection à l'intérieur de la boîte. Cela réduira de 50 % la quantité de carton employé. Autre avantage de ce packaging plus compact et plus léger, le fait de pouvoir transporter davantage de kits sur une même palette, ce qui réduit l’impact carbone du transport. De plus, le carton utilisé pour le nouvel emballage est entièrement fabriqué à partir de matériaux recyclés et est lui-même recyclable. Les distributeurs gagnent à avoir plus de place dans leurs rayons, tandis que les réparateurs bénéficient d'une manipulation plus aisée lors du déballage.