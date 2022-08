Corteco dévoilera ses solutions pour véhicules électriques et hybrides au salon Automechanika

Fondé en 1996 et membre du groupe Freudenberg, l'équipementier est présent dans 60 pays, dispose d'usine et de points de vente dans plus de 15 pays et fournit plus de 26 000 produits de qualité première monte. La gamme est scindée en trois groupes de produits : l'étanchéité, le contrôle des vibrations et la filtration d'habitacle.

Lors d'Automechanika, Corteco présentera les produits de sa gamme actuelle pour les applications automobiles, agricoles et BTP, notamment les pièces de direction et de suspension, ainsi que les éléments d'étanchéité statiques (joints plats et les kits de bouchons de vidange). L'équipementier dévoilera également ses solutions dédiées à l'électromobilité. Enfin, un espace du stand sera dédié aux projets de développement durable, comme la réduction de la quantité de plastique utilisée dans les emballages, ou encore la réduction de son empreinte carbone en ce qui concerne sa logistique en remplacement le trafic routier par le ferroviaire.