Automechanika s'annonce riche en innovations

Comme lors des précédentes éditions, Automechanika Francfort célèbre les produits et solutions d'avenir avec les Automechanika Innovation Awards. Toutefois cette année sera différente puisque l'organisation du salon mise sur un nouveau concept. Les entreprises peuvent poser leur candidature pour ce prix prestigieux jusqu'à fin avril 2022. Les nominés, les finalistes et les gagnants peuvent se réjouir d'une grande attention médiatique. Qu'il s'agisse d'électromobilité, de services de mobilité, de conduite autonome ou de logiciels intelligents pour l'atelier et le commerce automobile, les fabricants et fournisseurs de l'Automotive Aftermarket attendent le prochain salon Automechanika Frankfurt avec de nombreux nouveaux produits. Les produits particulièrement remarquables seront récompensés par les très convoités Innovation Awards. Pour le prochain Automechanika, l'organisateur propose un nouveau concept. Olaf Mußhoff, directeur d'Automechanika Frankfurt, explique : "Les innovations sont plus importantes que jamais en ces temps de bouleversements. C'est pourquoi les produits et solutions présentés cette année bénéficieront d'une attention encore plus grande, aussi bien en amont que pendant le salon. Nous avons adapté les catégories en fonction des nouveaux développements sur le marché de l'après-vente automobile".

Les mégatendances que sont la numérisation, la mise en réseau, la durabilité, l'électromobilité et d'autres carburants alternatifs sont arrivées depuis longtemps sur le marché de l'après-vente automobile. Des produits et solutions innovants sont attendus aussi bien dans le domaine de l'électromobilité et d'autres propulsions alternatives que dans celui des données et de la connectivité, y compris pour les véhicules utilitaires. C'est pourquoi les Innovation Awards seront accompagnés pour la première fois de la nouvelle exposition spéciale 'Innovation4Mobility'. L'industrie, la science et les start-ups y présenteront leurs solutions pour des véhicules connectés et une mobilité climatiquement neutre. Cela se fera dans le cadre de tech talks, de sessions de networking et de vitrines de produits, notamment avec les produits récompensés dans le cadre de l'Automechanika Innovation Award. Au total, les entreprises exposantes peuvent poser leur candidature cette année dans neuf catégories : mobilité électrique, données & mise en réseau, solutions d'atelier & de service, pièces & technologies innovantes, carrosserie & peinture, lavage & entretien des véhicules, accessoires & personnalisation, véhicules utilitaires, moto.

Les produits présentés sont examinés et évalués par un jury d'experts indépendants. Le jury professionnel a été élargi à des experts internationaux du marché de l'après-vente. Il s'agit de représentants de l'industrie, du commerce et d'associations telles que AAAA, IBIS, MEMA, RMI et autres. Les candidatures pour les Automechanika Innovation Awards sont ouvertes jusqu'au 30 avril 2022. De plus amples détails sur la candidature sont disponibles en ligne sur innovation-award.automechanika.com Les critères d'évaluation sont les suivants : La performance en matière d'innovation et l'excellence de la solution, la fonctionnalité, la facilité d'utilisation, les avantages pour l'utilisateur et la rentabilité, la pertinence pour le marché de l'après-vente, la sécurité, la durabilité et la qualité ainsi que sa contribution à la protection du climat, à la protection de l'environnement, à la préservation des ressources et à la durabilité. La remise exclusive des prix aura lieu le 13 septembre 2022, le premier jour du salon, à 17 heures....