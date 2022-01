Automobile : belle progression des ventes de Suzuki en 2021

Perturbé par la pandémie de Covid-19 et la pénurie de semi-conducteurs, le marché français des voitures neuves n’a progressé que de 0,54 % en 2021 (par rapport à 2020). Non épargné par ces difficultés, Suzuki France a néanmoins réussi à faire progresser ses ventes de 16,5 % sur la période. Avec plus de 25 000 voitures neuves commercialisées, la marque japonaise atteint ainsi une part de marché de 1,39 %.

Une gamme 100% hybride

« Notre gamme hybride répond parfaitement à la demande actuelle des automobilistes. » explique Stéphane Magnin directeur de l'activité automobile chez Suzuki France. « Elle propose, à des prix très compétitifs, des produits au design sympathique qui permettent de concilier faible consommation de carburant, efficience environnementale et plaisir de conduite. L’an passé, Suzuki a été le 4e acteur du marché français des hybrides non rechargeables. »

Une performance que Suzuki doit tout d'abord à sa gamme 100% couverte par la motorisation mild-hybrid. En 2021, comme les années précédentes, la Swift Hybrid reste la Suzuki la plus vendue en France (11 333 unités), devant l’Ignis Hybrid (4 565), le Vitara Hybrid (4 286), le Jimny (2 314), le S-Cross Hybrid (1 783), la Swace (772) et le Across (293). Si la Swift Hybrid reste le pilier de la gamme Suzuki en France, il faut signaler cette année le retour gagnant du Jimny, fortement impacté par le malus en VP, uniquement disponible en version VU désormais.

Rappelons que comme le souligne Stéphane Magnin que « le Jimny est vraiment une icône de la marque Suzuki. La demande pour ce petit 4X4 est toujours aussi forte, y compris chez les particuliers bien qu’il ne soit plus désormais disponible qu’en version VU 2 places!»

Des ventes aux professionnels qui ont presque doublé

Autre élément clé du succès de Suzuki France en 2021 : l’augmentation de 92 % des ventes aux professionnels ! « Nous avons fait de ce marché un axe de développement majeur depuis quelques années", souligne le dirigeant de la marque. "Nos efforts portent leurs fruits avec 2 125 ventes l’an passé. La gamme Suzuki, qui est l’une des rares à offrir des modèles hybrides à transmission intégrale, séduit de nombreux professionnels devant circuler sur des routes difficiles. Le réseau a également parfaitement compris le potentiel de développement des ventes aux entreprises, leur implication est un élément clé de notre succès dans ce domaine. »

Un réseau performant pour la marque

Plus globalement, rien n’aurait été possible dans cette complexe année 2021 sans la détermination remarquable du réseau Suzuki. « Nos concessionnaires ont fait preuve d’une efficacité exceptionnelle. » souligne Stéphane Magnin. « Leur professionnalisme, leur ancrage local, la qualité des relations qu’ils entretiennent avec leurs clients ont permis de surmonter les difficultés. Suzuki France a toujours été à leurs côtés, dans une relation de grande confiance, comme en témoigne notre première place historique à la Cote d’amour des constructeurs 2021. »

Des nouveautés en auto-rechargeable pour 2022

L’année 2022 s’annonce particulièrement incertaine sur le marché des voitures neuves. « La crise des semi-conducteurs devrait perdurer au moins pendant le premier semestre 2022. Néanmoins, compte-tenu de la forte demande qui existe pour nos produits et des importantes nouveautés que nous lancerons -à commencer par les nouveaux S-Cross hybride et Vitara hybride auto-rechargeable – nous pensons atteindre le même volume de ventes qu’en 2021. » conclut Stéphane Magnin.