Automobile d'occasion : Stellantis & You investit le reconditionnement en reprenant Stimcar

Stellantis affirme ses ambitions sur le marché du véhicule d'occasion et notamment dans le reconditionnement VO en reprenant le spécialiste du reconditionnement Stimcar via sa filiale de distribution Stellantis & You, Sales and Services. Plusieurs centres de remise en état de véhicules devraient ainsi voir le jour en France et en Europe.

Le 20 janvier 2022, Stellantis franchit un nouveau pas vers l'univers stratégique du véhicule d'occasion en Europe en annonçant une prise de participation majoritaire dans Stimcar, spécialiste du reconditionnement VO, via sa filiale de distribution européenne Stellantis & You, Sales and Services, dirigée par Anne Abboud.

Le reconditionnement VO : une activité stratégique

Le marché du véhicule d'occasion a représenté en 2020, 3,6 fois le marché VN en volume en France. A l'instar d'autres constructeurs comme Renault, via le repositionnement de l'usine de Flins dans les Yvelines, ou des groupes de distribution comme Emil Frey par exemple, via sa nouvelle usine de reconditionnement à Lens, Stellantis se positionne à son tour sur le marché du reconditionnement VO à travers sa filiale de distribution. A l'occasion de la crise sanitaire et de la pénurie des semi-conducteurs, le marché VO est devenu un marché très rentable en 2021 avec un pricing au plus haut et des circuits de distribution qui se digitalisent et se simplifient au fil des mois.

Pour rappel, Stimar est un spécialiste du reconditionnement de VO, qui propose une offre complète (expertise, gestion PR, mécanique, carrosserie, peinture, préparation esthétique, photos, logistique) aux professionnels et revisite le principe du centre industriel en mode agile. Yann et Jean-François Brazeau, les deux frères co-fondateurs de l’entreprise, ont beaucoup appris par le biais de missions de conseil auprès de grands groupes (DBF, Bodemer, Frey…), avant d’ouvrir un premier centre à Nantes, au sein d’une concession Citroën de Saint-Herblain, via PSA Retail Nantes.

Par cet accord, Stellantis &You, Sales and services prend la majorité du capital de Stimcar tout en lui garantissant une pleine autonomie dans sa gestion et son développement. L’accord prévoit, en effet, le maintien dans leurs fonctions des deux dirigeants-fondateurs de Stimcar, Jean-François et Yann Brazeau, ainsi que de l’ensemble des personnels actuellement en poste dans la société. Compte-tenu des développements à venir le nombre de collaborateurs de Stimcar est appelé à augmenter, afin d’honorer un ambitieux plan de charge.

« Nous considérons que le reconditionnement est un segment clé dans la chaîne de valeur du véhicule d’occasion », explique à cette occasion Marc Lechantre, Senior Vice President Pre-Owned vehicles Business Unit Stellantis. « Il prendra beaucoup d’importance pour l’ensemble des acteurs avec une industrialisation des process. Nous allons de plus en plus vers l’intégration d’acteurs dédiés en dehors des ateliers comme cela pouvait être le cas auparavant ».

Stellantis &You : apporteur d’affaires, non exclusif

Dans le cadre de son développement, Stellantis &You, Sales and Services vise un volume de ventes à particuliers d’environ 100.000 véhicules d’occasion par an dans l’ensemble des pays dans lequel il est présent. Tous ces véhicules font l’objet d’un reconditionnement normé et rigoureux qui leur permet de respecter les exigences du label SPOTICAR : ils représentent un potentiel important pour Stimcar qui apportera un savoir-faire au meilleur niveau à l’industrialisation de ce process.

« Nous sommes un certain nombre d’opérateurs à avoir besoin d’expertise sur le reconditionnement VO", explique Anne Abboud directrice des activités Retail de Stellantis. Il y a dix-huit mois, nous avions opéré un premier partenariat avec le site Stimcar de Nantes. Cette montée au capital est l’aboutissement de ces premiers échanges afin d’avoir un développement le plus large possible. Sachant que Stimcar conservera sa liberté de contracter avec les autres opérateurs. Cela va dans le sens d’une professionnalisation très forte du reconditionnement VO ».

En apportant progressivement ses volumes de VO à reconditionner, Stellantis &You, Sales and Services agira donc en tant qu’apporteur d’affaires pour Stimcar, sans aucune exclusivité : Stimcar continuera en effet à offrir ses prestations à ses clients actuels et entend poursuivre le développement et la diversification de son portefeuille client. Sur l'année 2022, il est d'ores et déjà prévu d'ouvrir neuf centres supplémentaires.

De nouveaux centres de reconditionnement en France et Europe

L’accord prévoit également le développement de plusieurs centres de reconditionnement en France et en Europe. Stimcar prévoit dans un premier temps la création de nouveaux centres en France, en plus de ceux déjà existants à Bordeaux, Nantes et Toulouse puis, à l’international, afin de répondre à la demande de ses clients existants et de ceux, nombreux, qui ont d’ores et déjà manifesté de l’intérêt pour la solution Stimcar. Dès 2023, de nouveaux centres seront ainsi déployés en Europe, notamment sur les marchés où Stellantis opère. Des projets seraient à l'étude sur la plaque ibérique et en Allemagne.

Des centres de proximité plutôt que des usines

A la différence des autres opérateurs, Stimcar mise sur des centres de proximité plutôt que des usines de grande taille. « Le modèle d’usine n’est pas forcément très pertinent dans l’univers de la distribution automobile. L’approche centralisée induit des coûts supplémentaires », rappellent Jean-François et Yann Brazeau, dirigeants de Stimcar. L’opérateur ayant une solution alternative avec des équipes autonomes comme le fait Toyota sur un modèle japonais. Le spécialiste nantais a ainsi déployé des centres de petite taille de 1000 à 1500 m2 avec une dimension informatique très importante tout en accompagnant ses clients avec du conseil.

La pièce de rechange Distrigo : clé de cet accord La pièce de rechange étant incontournable dans ce domaine du reconditionnement, Stimcar profitera bien entendu du réseau Distrigo détenu par Stellantis & You. L'approvisionnement en pièces de rechange est la clé de cet accord, même si le constructeur rappelle qu'il n'y aura pas d'exclusivité dans le cas de l'ouverture aux autres clients distributeurs.

Pour répondre à la problématique des volumes imposés par Stellantis, l’opérateur pourra absorber entre 12 et 15 000 véhicules localement sur chaque plaque et sans imposer les coûts de logistique. Au niveau du recrutement des productifs, l’opérateur propose des horaires décalés en se projetant sur des horaires décalés dans ses centres de reconditionnement avec 30 à 35 personnes par site contre 150 salariés dans une usine. Un déploiement à venir qui pourrait se caler sur la capillarité de Stellantis &You dans les trente plus grandes villes européennes. L’objectif du constructeur étant ainsi de réduire les coûts logistiques. Pour rappel, en 2021, l’opérateur a réalisé un volume à Nantes de 8000 voitures par an.