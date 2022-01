Automobile : le groupe Volkswagen atteint ses objectifs européens de réduction de CO2 en 2021

Au fur et à mesure du déploiement de sa flotte de véhicules électrifiés, le groupe Volkswagen progresse au niveau des objectifs européens de réduction des émissions de CO2 d'après la réglementation CAFE qui contraint chaque année les constructeurs à respecter des objectifs ambitieux sous peine de sanctions financières importantes en cas de dépassement.

118 g/km de CO2 pour le groupe en 2021

Au bilan de l'année 2021, le groupe allemand 472 300 véhicules électrifiés ont été livrés dans l’Union européenne, y compris en Norvège et en Islande, soit 64% de plus que l’année précédente. Le pourcentage de véhicules 100% électriques et de véhicules hybrides rechargeables a augmenté pour atteindre 17,2% des livraisons totales (2020 : 10,1%). Ce qui permet au constructeur d'enregistrer une pénétration de 25% sur le marché des véhicules 100% électriques en Europe.

Les résultats préliminaires montrent que Volkswagen Group obtient une moyenne de 118,5 g/km d’émissions de CO2 en Europe en 2021 sur ses véhicules particuliers neufs, ce qui le situe à environ 2% en dessous de l’objectif légal. La confirmation définitive de la Commission Européenne devrait suivre à une date ultérieure. A noter que les émissions de Bentley et Lamborghini sont mesurées individuellement.

Pour rappel, en 2020, le Groupe avait raté la marche de 0,5g. En effet, Volkswagen affichait une moyenne d’émissions de CO2 de 99,9 g/km pour ses véhicules dans l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni, la Norvège et l’Islande), un chiffre alors calculé sur la base du Nouveau Cycle de Conduite Européen (New European Driving Cycle (NEDC). Depuis 2021, la base légale est la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test) ce qui augmente mécaniquement les objectifs de 20%.

Marque Volkswagen : 113g/km contre 119 g/km

Les résultats préliminaires montrent également que la marque Volkswagen Véhicules Particuliers dépasse les ambitieux objectifs européens de CO2 pour 2021 en produisant environ 5,5 millions de grammes de CO2 en moins par rapport à ce que la loi exigeait. La flotte de véhicules particuliers neufs dans l’Union européenne aurait atteint un niveau moyen d’émissions de CO2 de 113 g/km alors que le quota légal pour la marque était de 119 g/km en norme WLTP.

Un véhicule sur cinq électrifié

"Près d’un véhicule sur cinq livré en Europe l’année dernière était électrifié et plus de la moitié de ces véhicules étaient 100 % électriques, ce qui nous a permis de continuer à réduire les émissions de CO2 de nos véhicules et d’atteindre l’objectif européen", rappelle Christian Dahlheim, en charge des Ventes du Groupe Volkswagen. "Nous avons également incité de nombreux nouveaux clients à opter pour l’électro-mobilité".

Avec son programme "Way to Zero", le groupe Volkswagen a pour objectif de devenir le leader mondial de la vente de véhicules électriques d’ici à 2025. Entre 2022 et 2026, environ 52 milliards d’euros d’investissement sont prévus dans l’électro-mobilité et près de 8 milliards d’euros supplémentaires pour l’hybridation du portefeuille de modèles.