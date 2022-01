Volkswagen ajoute un nouveau SUV coupé thermique à sa gamme

Même si la tendance tend vers l'hybride et l'électrique, Volkswagen complète sa gamme de petits SUV avec le Taigo. Ce modèle au look coupé très en vogue actuellement vient s'intercaler entre le T-Cross et T-Roc.

Dans le sud-est de la France, à l’occasion d’une présentation presse de son nouveau modèle Taigo, Volkswagen a rappelé le bilan de l’année 2021 avec 105 298 unités immatriculées, soit une progression de 7,3 % par rapport à 2020. Avec une part de marché de 6,3 % (en progression d'un demi-point), Volkswagen reste la première marque importée dans l'Hexagone.

Volkswagen retrouve une part de marché de 6,5 % en France

En 2021, la marque de Wolfsburg a écoulé 10 518 véhicules électriques, soit une pénétration de 6,5 %. Volkswagen a profité d'un plan produit riche en 2021 : Golf SW, nouvelle Polo, les hybrides eTSI et eHybrid, le Tiguan Alsace et l’ID.4. En 2022, la marque lancera le Taigo, l’ID.5, le nouveau T-Roc et l’ID. Buzz.

Au-delà des produits, Volkswagen poursuit sa stratégie Way to Zero vers une flotte 100 % neutre en 2050. Il convient de souligner le nouveau design des concessions avec des touches de couleur. De nouveaux concepts comme le City Store de Rouen ont également fait partie des évolutions. Enfin, de nouveaux services sont proposés à travers des bornes de recharge rapide dans les concessions avec un volume d’au moins 300 bornes à terme dans l’ensemble du réseau.

Sans oublier la digitalisation des points de vente avec les outils digitaux et les nouveaux services comme la mise à jour des véhicules à distance (OTA). Sur les gammes ID., le Park Assist avec mémoire est proposé avec une manœuvre préprogrammée pour garer un véhicule.

Le premier SUV coupé de Volkswagen

Avec le Taigo, la marque propose son premier SUV coupé comme c'est déjà le cas chez BMW. Le marché généraliste, comme le montre le succès du Renault Arkana, est prêt pour accueillir ces nouveaux modèles.

Le Taigo vient renforcer les T-Cross et T-Cross sur un segment qui représente 21 % du marché en 2021. Face au Peugeot 2008 et le Renault Captur ou encore le Dacia Duster, le Taigo compte prendre sa place et s’intercale entre les modèles T-Cross et T-Roc avec une fourchette de prix oscillant entre 23 850 et 32 360 euros. Avec ses trois SUV, la marque souhaite proposer trois univers différents. Le Taigo propose un look différent avec son style coupé et des technologies d’aide à la conduite supérieures. Le T-Roc est, lui, positionné sur le segment généraliste à la frontière du premium.

Côté design extérieur, on retrouve sur ce modèle la signature lumineuse avec les Matrix LED propres à la marque et les rampes de pavillon propres aux SUV. Le montant arrière est très incliné, ce qui lui donne son caractère coupé. Un bandeau lumineux à LED caractérise bien cet élément de carrosserie. Le coffre offre un volume de chargement de 438 litres. Avec la banquette arrière rabattue, on peut atteindre 1 222 litres au total.

Le modèle Taigo embarque tous les systèmes d'aide à la conduite proposés par la marque sur l’ensemble de ses modèles. La gamme Taigo est déclinée en trois niveaux de finition : Style, Life et R-Line. Une gamme Life Business est également proposée avec notamment la caméra de recul, le système de navigation et les appuis lombaires.