Autonomie des véhicules électriques : des innovations pour d’essentiels « petits » pas en avant

Quand un journaliste interroge les constructeurs automobiles sur l’état de leur R&D pour en savoir plus sur les systèmes qui permettront à leurs véhicules 100 % électriques (VE) d’être plus performants, les groupes français se font tirer l’oreille et… n’apportent pas de réponse. Il en est différemment des groupes étrangers qui, à l’image de Ford ou encore de Mercedes-Benz Vans qui a, de son côté, présenté il y a quelques mois déjà son démonstrateur Sustaineer (pour Sustainability Pioneer, pionnier de la durabilité). BMW propose sur les i7 un système pour conserver une température constante et optimale de la batterie ce qui permet d’optimiser son autonomie en utilisation et en charge. Il est en effet indispensable d'avoir une excellente gestion du système thermique pour obtenir la meilleure recharge possible des batteries et l’autonomie maximale du véhicule. L’équipementier français Valeo s’est engagé sur cette même voie et a développé des systèmes de refroidissement adaptés à l'intensité et à la vitesse de charge. Entièrement intégrée dans la batterie, cette technologie assure une température constante optimale à travers les cellules dont la durée de vie est ainsi préservée.

Chauffer autrement l'habitacle

Chauffage et climatisation de l'habitacle sont (très) gourmands en énergie. Par temps froid, à - 7°, l'utilisation du chauffage électrique réduit l'autonomie de plus de 40 %. Pour limiter significativement cet impact, Valeo a notamment développé :

une pompe à chaleur compacte et très performante (Valeo Smart Heat Pump), regroupant à la fois les vannes, pompes et échangeurs en un module allégé de 20 % en masse, offrant 2 à 3 fois plus d'efficacité énergétique que le chauffage électrique et allongeant l'autonomie de 38 km à -7°C (sur un VE avec batterie de 70 kWh pour 400 km). Cette solution sera en série dès le second semestre 2023, mais déjà Valeo développe une deuxième génération de pompe à chaleur avec un réfrigérant naturel (Valeo Smart heat pump R744) permettant de gagner encore plus d’autonomie en hiver (+13 % -7°C, soit 35 km) ;

compacte et très performante (Valeo Smart Heat Pump), regroupant à la fois les vannes, pompes et échangeurs en un module allégé de 20 % en masse, offrant 2 à 3 fois plus d'efficacité énergétique que le chauffage électrique et allongeant l'autonomie de 38 km à -7°C (sur un VE avec batterie de 70 kWh pour 400 km). Cette solution sera en série dès le second semestre 2023, mais déjà Valeo développe une deuxième génération de pompe à chaleur avec un réfrigérant naturel (Valeo Smart heat pump R744) permettant de gagner encore plus d’autonomie en hiver (+13 % -7°C, soit 35 km) ; un chauffage des surfaces intérieures de l’habitacle : il permet un chauffage au plus près des passagers, par rayonnement, silencieux et plus efficace énergétiquement. Valeo a mis au point une technologie de surfaces résistives flexibles (Valeo FlexHeater) qui s'intègrent facilement dans les habillages intérieurs (portières, planche de bord, accoudoirs, caves à pied) ainsi que des algorithmes de contrôle intelligents de l'ensemble des éléments de chauffage de l'habitacle. Ce système permet de gagner 10 km d’autonomie supplémentaire à -7°C.

L'allègement des pièces de structure des véhicules contribuent également à réduire les consommations d’énergie. Valeo utilise pour cela des matériaux composites thermoplastiques renforcés de fibre de verre. Plus légers de 30 % que l'aluminium, ils peuvent répondre aux besoins de renfort structurel du châssis et être utilisés pour les renforts de la batterie, son boîtier et les pièces de crash. Avec ce matériau, à faible empreinte carbone comparé à l'aluminium, on gagne jusqu'à 18 % de masse (en moyenne), soit 26 kg au total sur l'ensemble de ces pièces.

L’addition des solutions techniques

Volkswagen Group présente, de son côté, une nouvelle pompe à chaleur qui devrait faire son arrivée dans la gamme VUL d’ici à 2024. Elle agit sur la consommation liée au chauffage — et non à la consommation motrice — et n’a par conséquent un effet avéré que sur les trajets urbains ou péri-urbains en hiver. « Nous travaillons en permanence pour optimiser la consommation de nos véhicules, ajoute-t-on chez Volkswagen. Certaines mises à jour (ID.Software) peuvent être implémentées Over the Air et bénéficient ainsi à l’ensemble du parc roulant ». Basé sur l’actuel eSprinter — une nouvelle génération arrive début 2024 en Europe —, le démonstrateur de technologie Sustaineer de Mercedes-Benz Vans associe différentes innovations qui ont un impact direct sur l’autonomie, comme par exemples :

des panneaux solaires hyper plats sur le toit ;

hyper plats sur le toit ; un système de chauffage proche du corps : volant et ceinture de sécurité chauffants apportent plus de confort et augmentent l’autonomie par une réduction des dépenses d’énergie, grâce à une climatisation par zone ;

: volant et ceinture de sécurité chauffants apportent plus de confort et augmentent l’autonomie par une réduction des dépenses d’énergie, grâce à une climatisation par zone ; des composants constitués de matériaux recyclables et de matières premières renouvelables, de l’habitacle au compartiment de charge en passant par la garniture de soubassement pour dissocier la consommation de ressources par véhicule de la croissance des ventes, de passer de la chaîne de valeur à la notion de cycle de valeur.

Bien d’autres solutions techniques intégrées dans le Sustaineer améliorent la qualité de vie dans les villes, préservent les ressources et luttent contre le dérèglement climatique, tout en favorisant une meilleure santé pour le conducteur et les autres usagers de la route. Souvent en phase avancée de développement chez le constructeur allemand, mais pas seulement, elles ne doivent pas faire oublier d’autres recherches comme celles qui ont abouti à une nouvelle génération de disques de frein. En fonte grise à revêtement céramique, ils sont un apport à l’efficacité du freinage régénératif.

Et puis, les pneumaticiens sont, eux aussi, mis au défi : les pneus à faible résistance au roulement qu’ils proposent, minimisent non seulement la principale source de bruit pour les véhicules à partir de 30 km/h, mais également réduisent les consommations d’énergie.

Toutes ces innovations sont l’avenir du VE parce qu’elles participent chacune à une augmentation — même mesurée — de leur autonomie.