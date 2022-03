Autopartage : Enterprise lance Car Share pour les entreprises

Depuis son arrivée en France en janvier 2012 avec l’acquisition de Citer, la filiale location courte durée du groupe PSA, Enterprise a su se développer et innover. Malgré l’impact de la crise sanitaire sur les secteurs du tourisme et de la mobilité, la marque poursuit son expansion et continue d’investir. « Aujourd’hui, Enterprise est là et bien là. Tournée vers l’excellence de notre service client, dotée d’une confiance solidement établie auprès de nos clients et partenaires commerciaux, fière de ses équipes et de leur investissement, qui se retrouvent au cœur de notre stratégie d’expansion vers les nouveaux enjeux de la mobilité contemporaine », souligne Guirec Grand-Clément, DG d'Enterprise France.

Lancement du service d’autopartage Car Share

Pour fêter cette nouvelle étape, la filiale tricolore annonce le lancement de Car Share, un service d’autopartage destiné aux entreprises qui a déjà pu faire ses preuves aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce dernier permet aux collaborateurs d'une société, via un système de réservation en ligne ou une application, d'avoir un accès automatisé à une gamme de véhicules à faible ou zéro émission (VP et VUL) sur site à tout moment, 24h/24 et 7j/7, à l’heure comme à la journée. La technologie permet également de scanner le véhicule dont ils ont besoin pour leur déplacement professionnel, afin de garantir leur bon état.

Avec Car Share, Enterprise avance de sérieux arguments comme une réduction de 25 % des coûts de remboursement kilométrique, ou encore une augmentation de l'utilisation de la flotte à hauteur de 70 %. Les véhicules peuvent être réservés en avance ou à la dernière minute et chaque voiture fait l'objet d'une maintenance après la réservation, ce qui permet d'assurer qualité et fiabilité de service. « Au Royaume-Uni, chaque véhicule partagé Car Share représente 18,5 véhicules privés en moins sur les routes, ce qui réduit les embouteillages et améliore la qualité de l’air (source : Como UK) », avance Enterprise.

Poursuivre la croissance

Depuis l’ouverture de sa première agence à Cergy-Pontoise il y a 10 ans, le loueur s'est largement développé sur notre territoire avec plus de 155 agences détenues en propre en France métropolitaine et réparties dans toutes les régions, et une flotte de plus de 15 000 véhicules dont plus des 3/4 est acquise auprès de constructeurs français. Il y a 10 ans, Enterprise comptait 500 salariés. Aujourd’hui, le groupe France représente plus de 1 000 collaborateurs et plus de 1 500 jeunes ont bénéficié du programme Management Trainee. En 2022, Enterprise prévoit d’embaucher 567 nouveaux collaborateurs, dont 98 alternants et 219 jeunes diplômés, qui bénéficieront pour la plupart d’une formation au management interne : un cursus diplômant unique au monde mis en place pour permettre aux différentes équipes d’évoluer vers des postes à responsabilité.