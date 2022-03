Autopartage : Free2Move s'installe dans une nouvelle ville des États-Unis

Et de cinq ! Après avoir conquis les villes de Washington DC, Denver, Portland et Austin, Free2Move - l'une des deux marques mobilité de Stellantis - vient de lancer son service d'autopartage à Columbus (Ohio). Les véhicules déployés, des Jeep Renegade, sont disponibles sept jours sur sept et 24h/24 pour des trajets à la minute, à la journée ou à la semaine. Les clients souhaitant disposer d'un véhicule plus longtemps sont invités à passer sur une autre offre de Free2Move : Car-On-Demand. Pour mémoire, ce service de carsharing inclut assurance, stationnement et carburant dans le prix de la location.

« Le service d'autopartage de Free2Move joue un rôle important dans le développement de la mobilité multimodale de la ville de Columbus. [Il va offrir] de la flexibilité aux propriétaires et aux non-propriétaires de véhicules, soutenir les objectifs de durabilité et être un outil éprouvé de gestion de la demande de stationnement dans les quartiers urbains de la ville », se réjouit Robert Ferrin, directeur adjoint de la division des services de stationnement de Columbus dans un communiqué.