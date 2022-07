Autopartage : Free2move (Stellantis) finalise le rachat de Share Now

Comme nous vous l'annoncions en mai dernier, Stellantis met un coup d'accélération à son plan stratégique Dare Forward 2030 via sa filiale Free2Move et le développement d'un service de mobilité rentable. Pour y arriver, le géant de l'automobile annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Share Now, joint-venture spécialisée dans l'autopartage en free-floating créée par BMW et Mercedes-Benz en 2019. Le fournisseur de mobilité français poursuit ainsi ses plans de croissance ambitieux et étend son concept de hubs de mobilité à 14 nouvelles villes dans l'objectif d’atteindre rapidement 15 millions de clients et 2,8 milliards d’euros de revenus d’ici à 2030.

« Nous sommes très enthousiastes quant au nouveau chapitre que nous sommes sur le point d’écrire avec Share Now, déclare Brigitte Courtehoux, CEO de Free2move. Nous sommes très complémentaires et notre expertise commune nous donne désormais le savoir-faire pour innover véritablement sur le marché mondial de la mobilité. » Et Olivier Reppert, CEO de Share Now, d'ajouter : « Nous sommes très heureux de rejoindre Free2move. Nous continuerons à avancer ensemble pour répondre aux attentes de nos clients à la recherche d’une mobilité toujours plus durable, innovante et flexible. »

Free2move est un acteur mondial clé du marché de la mobilité pour les clients BtoB et BtoC avec une flotte de plus de 450 000 voitures en location, en autopartage et en abonnement, 500 000 places de stationnement et 250 000 bornes de recharge. Avec cette acquisition, la filiale de Stellantis étend désormais son empreinte géographique à 32 hubs de mobilité en Europe et aux États-Unis. L'entreprise précise que l’équipe de direction de Share Now reste en place. Rappelons que son siège social est implanté à Berlin et que son service d'autopartage est présent dans seize grandes villes européennes avec environ 10 000 véhicules, dont 3 000 électriques pour environ 3,4 millions de clients.